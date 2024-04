Calciomercato Milan – Difensore - Moncada pesca da una big di Serie A

Il Calciomercato Milan dipenderà moltissimo dall’attaccante. Con l’addio di Giroud, l’arrivo di un numero nove è fondamentale Giroud lascerà a Milan o un vuoto importante, ma la società rossonera deve saper guardare avanti. Il Milan ha già nella testa vari nomi per sostituire il francese, uno in ... Continua a leggere>>

Il Milan starebbe continuando ad avere Contatti frequenti con Joshua Zirkzee in vista della prossima sessione di Calciomercato . E lui ... Continua a leggere>>

Il futuro di Jan-Carlo Simic , difensore classe 2005, al Milan non è ancora scritto. Ecco quale potrebbe essere l'epilogo Continua a leggere>>

CorSport - Il Napoli vuole Buongiorno: primo contatto ufficiale con il Torino, la valutazione dei granata - Il Napoli insiste per Alessandro Buongiorno del Torino si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che racconta del primo contatto ufficiale avvenuto tra gli azzurri ed il club del p ...

Continua a leggere>>

"Juve, senza gioco non si va lontano. Allegri-Motta, una cosa dice tutto" - Intervista esclusiva ad Alessandro Costacurta, 31 sfide tra bianconeri e il milan: "A vedere i bianconeri Non mi sono mai divertito". L'esempio Bologna ...

Continua a leggere>>

Juve-milan, la finestra sul futuro che non c’è - Strana aria su Juve-milan. Quanta malinconia. In altre epoche, Allegri e Pioli sarebbero lì a maneggiare l’alta tensione della sfida estrema, in palio questioni di vertice e di primato. Invece, ...

Continua a leggere>>