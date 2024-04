Calciomercato Milan – De Ketelaere - è ancora Dea | l’Atalanta punta su di lui

L’Atalanta si prepara a riscattare De Ketelaere : per il Milan si tratta di un tesoretto importante da poter spendere nel Calciomercato Flop al Milan , top all’Atalanta: le prestazioni di De Ketelaere nel corso dell’ultimo anno sono cambiate in maniera drastica. Con la squadra di Gasperini ... Continua a leggere>>

Atalanta-De ketelaere, scommessa vinta. Conferma in vista, Dea pronta al riscatto - Il club è intenzionato a pagare i 22 milioni al milan per acquistare a titolo definitivo il belga: l’intuizione dell’estate 2023 si è rivelata azzeccata ...

Continua a leggere>>

Atalanta-De ketelaere, ci siamo. Pronto il riscatto dal milan - Ormai non ci sono più dubbi: Charles De ketelaere sarà confermato a Bergamo. Dopo le difficoltà in rossonero, CDK ha convinto tutti ed esistono tutti i presupposti per una permanenza in casacca ...

Continua a leggere>>

Il milan piazza la prima cessione: siamo alle firme - Prima uscita in casa milan: sembrerebbe tutto fatto per la cessione del giocatore. Dopo le firme non sarà più un calciatore rossonero.

Continua a leggere>>