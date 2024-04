Calcio - Serie A | H Verona-Udinese 1-0

(Di sabato 20 aprile 2024) 22.40 Con un gol nel recupero, ilfa sua la sfida salvezza con l'. Al 'Bentegodi' finisce 1-0 per l'Hellas che tira un sospiro di sollievo a 31 punti. Friulani fermi a 28, +1 sul Frosinone terz'ultimo che gioca a Torino. Primo squillo friulano con Lucca,Montipò respinge di piede. Reazione Hellas con il colpo di testa di Noslin che si infrange sul palo. Lucca spreca anche in apertura di ripresa. Alta la zuccata di Bijol. Coppola salva ilsu Ehizibue. Al 93, su corner di Duda, Coppola trova l'incornata vincente.

Vantaggio dei toscani con il difensore Calabresi al quarto minuto. Nella ripresa, su rigore al quarto d’ora (siglato da Puscas) il pareggio del Bari. La vittoria non è arrivata neanche al debutto ... (noinotizie)

Serie A, Verona-Udinese 1-0: la decide Coppola allo scadere - È terminata l’ultima sfida del sabato di Serie A delicatissima per la lotta salvezza che riguarda anche il Cagliari. Il Verona ha battuto l’Udinese 1-0 grazie a un gol di Coppola al 93'. Tre punti ...calciocasteddu

Come funziona Cube, l'evoluzione di Moneyball: il nuovo Calcio nel cubo magico - Magic Cube. Caleidoscopico e poliedrico come quella figura ricca di combinazioni ideata da Erno Rubik, genio ungherese che sembra avere in qualche modo ispirato venti connazionali. Sono tutti giovani ...corrieredellosport

Serie A - Le pagelle di Empoli-Napoli 1-0: Cerri MVP, ottimo Fazzini, partenopei bocciati in blocco - Serie A - L'uomo decisivo è Cerri, autore del gol da 3 punti. Ma che prestazione di Fazzini e, in generale, dell'intera squadra di Nicola. Quella di Calzona, invece, è ancora una volta irriconoscibile ...eurosport