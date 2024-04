Calcio femminile serie B Ravenna strappa un punto al Chievo

Insolita cornice e insolita giornata per la trasferta del Ravenna Women in Veneto, col Chievo Verona. Infatti si gioca oggi (ore 14,30) a porte chiuse, al Centro Sportivo a Tombolo, nel padovano, dove un tempo gioca va il Cittadella che, la scorsa estate, pur sparendo a livello di prima squadra, ha ... Continua a leggere>>

Uno sceriffo per amico. Lo ha scelto il ravenna. E i risultati sono stati incoraggianti. Sei gol segnati, più uno ‘revocato’, perché firmato contro la Pistoiese. Il bomber liberiano, giunto al mercato di riparazione dalla Clivense, era partito benissimo, poi, nel momento topico della stagione è ... Continua a leggere>>

Trasferta impegnativa per il Ravenna Women, ormai retrocesso in C, che oggi alle 14 affronta a Noceto il Parma, terza forza del campionato assieme al Cesena. Le ducali trascinate anche dai gol di Gago, sono a 2 punti dalla seconda posizione della Ternana, peraltro battuta sia all’andata, sia al ...

Continua a leggere>>