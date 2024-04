Brescia - gratta e vinci per 368mila euro in strada | flash mob contro il gioco d’azzardo

(Di sabato 27 aprile 2024)mobil. Questa mattina, tra le bancarelle del mercato del sabato, è stata disposta per terra una montagna didal costo complessivo di, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione organizzata dalla cooperativa Gli Acrobati. Sull’asfalto, oltre alle schedine, tutte perdenti, che appartenevano a un ex ludopatico, sono state scritte col gesso frasi per ammonire i passanti sui rischi del

