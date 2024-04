Spende 368mila euro ai Gratta e vinci senza vincerne uno solo | la storia di ludopatia portata in piazza a Brescia

(Di sabato 27 aprile 2024)recomprandouno. È questa ladi un ex ludopaticoal pubblico attraverso un flash mob organizzato sabato nel centro didal Consorzio Acrobati. Un’immensa montagna di, conservata negli anni in un armadio di casa dallo sfortunato giocatore, è stata posizionata a terra tra le bancarelle del mercato con un’eloquente domanda scritta a terra: “Sicuri che è così facile vincere facile?”. “L’obiettivo è sensibilizzare le persone a non giocare e agganciare quanto prima chi lo fa, perché il gioco d’azzardo ha un sommerso altissimo, in cui le persone che accedono ai servizi di cura sono un ...

