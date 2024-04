Bonus spesa 940 euro | come funziona

Da una parte la Carta acquisti , dall'altra la " social card " Dedicata a Te: due misure che, nonostante la seconda non sia ancora operativa nel 2024, potrebbero offrire fino alle famiglie... Continua a leggere>>

Nonostante le temperature ancora fresche e le previsioni meteo non proprio favorevoli, gli italiani sono pronti a godersi i Ponti di primavera del 25 aprile e del 1° maggio. Sono quasi 16 milioni (15,9 per l’esattezza) i connazionali che hanno deciso di mettersi in viaggio, secondo le stime di ...

Continua a leggere>>