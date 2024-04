Dai voli alla benzina - stangata sui ponti di primavera | aggravio di spesa di 780 milioni di euro sul 2023

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 20 aprile 2024) Idicosteranno complessivamente, secondo i calcoli di Assoutenti, il 10,5% in più rispetto allo scorso anno. Ecco in una tabella i rincari voce per voce rispetto allo scorso anno. VOCE DI/ AUMENTO SULLO SCORSO ANNO- pacchetti vacanza +8,2% alberghi e motel +6,9% alloggio in altre strutture +8,4% parcheggi +2,4% pedaggi +1,9% treni...