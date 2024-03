Con quel cappotto rosso ricamato la principessa Anna dimostra di essere la roccia della famiglia reale

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 12 marzo 2024) Al Commonwealth Day Service la regina Camilla opta per un look «sentimentale» impreziosito da una spilla con i cuori mentre Sophie di Edimburgo sfodera un outfit nuovo di zecca. Presente anche Geri Halliwell: è vestita di bianco come sempre da qualche anno