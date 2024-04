Niksen - la filosofia del dolce far niente per combattere lo stress senza sensi di colpa

Prendersi delle pause dalla frenesia quotidiana fa bene alla salute, ed è altamente consigliato. Si tratta di un’urgenza vera e propria nella società di oggi, carica di stress e burnout, tanto che in Olanda hanno ideato una filosofia che porta il nome di Niksen . Il “ dolce far niente ” è ... (robadadonne)

Giorgia Meloni festeggia: l' Abruzzo resta di centrodestra. Marco Marsilio , esponente di lungo corso di Fratelli d'Italia, viene eletto per la seconda volta, governatore. E' la prima volta che accade in questa regione. Dopo la Sardegna, con il successo di Alessandra Todde, si ferma subito l'onda di ... (ilfoglio)

"Via dolce via è una strada che aspira a diventare di tutti e sempre più “ dolce “. Quest’anno compie 10 anni". Il conto alla rovescia 2024 è partito nel quartiere Dergano, dove, dal 2014, un giorno all’anno, due strade vengono chiuse al traffico e diventano “dei cittadini“. Quest’anno succederà ... (ilgiorno)

Belve, Antonella Clerici svela il nome del sugo-gate: “Ligabue, che delusione. Il sesso è una cosa succulenta" - Antonella Clerici si inerpica sullo sgabello di Belve e, rispondendo alle tante domande di Francesca Fagnani, tira fuori le unghie e si leva più di un sassolino dalla scarpa: dalla Rai al Sugo-gate de ...today

