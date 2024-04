Basket - Serie DR1 maschile | play-off Libertas si mangia le Rane e vola in semifinale

(Di sabato 20 aprile 2024) Castelfranco Frogs 64 Dp Lubrificanti69 CASTELFRANCO FROGS: Ferretti, Mancini 2, Casini 4, Minocci ne, Vallini 2, Pantani, Toni 10, Masotti 3, Conti 13, Giungato 26, Calvisi ne, Fiorenza 4. All.: Camiciottoli. DP LUBRIFICANTI: Canciello 12, Servadio ne, Mattei, Lorenzi 7, Fracassini 12, Lombardi 2, Piercecchi 1, Morello 8, Guidi 7, Cecconi 20, Brunelli ne. All.: Romani. Arbitri: Carboni di Scandicci e Collina di Montemurlo. Note: parziali 10-19, 33-35, 43-56. CASTELFRANCO DI SOTTO - Allabasta gara due per liquidare la pratica Castelfranco Frogs ed approda in-off, dove affronterà, sabato prossimo, Grosseto, che ha battuto Valdicornia. Oggi riposo. I biancorossi hanno affrontato una partita molto dura, approcciandosi in maniera matura e gestendo sin ...

