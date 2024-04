Atletica - Battocletti non decolla sui 1500 e Del Buono vince a Milano Tecuceanu solido sui 100 - due MPI spurie

(Di sabato 27 aprile 2024) C’era grande attesa per la prima uscita stagionale di Nadia, la donna più attesa alla Walk&Middle Distance Night andata in scena all’Arena Civica Gianni Brera di. La trentina ha deciso di cimentarsi suimetri, una nuova distanza che intende frequentare nel prossimo futuro e su cui spera di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. La primatista italiana dei 5000 metri, nonché argento agli ultimi Europei di Cross, ritornava in gara dopo i problemi fisici che l’avevano costretta a rinunciare alle gare indoor. In un pomeriggio con pioggia a tratti e con temperature attorno ai 14 °C, la 24enne ha perso il contatto dalla testa del gruppo a due terzi di gara e ha concluso al quarto posto in 4:08.51 (la rivedremo all’opera il 1° maggio a Modena). La gara è stata vinta da Federica Del, che ha ...

Cadono due migliori prestazioni italiane sulla distanza spuria dei 600 metri. Eloisa Coiro con 1:25.73 supera l'1:26.16 elettrico di Elisa Cusma

