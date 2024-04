Atenei a rischio infiltrazioni L’allarme dell’MI5 visto dal prof Teti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 aprile 2024) C’è un altodinelle università britanniche da parte di Stati esteri, sospettati di voler “minare la sicurezza nazionale”. In particolare, nel mirino ci sono le ricerche accademiche più avanzate nel settore della difesa dai cyber-attacchi. A spiegarlo durante un briefing con 24 vicerettori deglibritannici aderenti al Russell Group, che riunisce le università che ricevono in totale oltre due terzi dei finanziamenti alla ricerca nel Regno Unito, è stato Ken McCallum, direttore generale, il servizio di controspionaggio. Un simile allarme era stato lanciato nelle scorse settimane da Mike Casey, direttore del National Counterintelligence and Security Center, la struttura che si occupa del controspionaggio nella comunità d’intelligence degli Stati Uniti. McCallum non ha citato ...