Maccabi Haifa-Fiorentina | match considerato a rischio infiltrazioni terroristiche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2024)di Conference League si giocherà questa sera alle 21:00, in campo neutro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la partita è stata definita ad altodalla Uefa e dalle autorità ungheresi., controlli serrati Saranno presenti tremila tifosi del, tra quelli residenti in Ungheria e quelli che arriveranno da Israele. Saranno 500 quelli della. Ilè che ci sia qualche infiltrazione terroristica e per questo i controlli e le forze dell’ordine sono stati rafforzati. Kenny Saief,: «Questa ripugnanza nei confronti dell’Israele…non la capisco» Nel sorteggio per ...