Ascolti tv - Rai1 con Morandi vince prima e seconda serata

Conoscendolo, questa sera Gianni Morandi sarà più in forma che mai e senza benda sul l’occhio mentre presenterà il nuovo show di Rai 1 Evviva! . Anche se nei giorni scorsi aveva fatto spaventare i fan con la sua foto stile mummia. E la caption “Ho fatto a pugni..“. In realtà si è trattato solo di ... Continua a leggere>>

Fabrizio Biggio, Roberto Bolle, Valentina Romani ©Andrej Uspenski Roberto Bolle torna in prima serata su Rai1. Cancellato il consueto show di inizio anno, che dava segni di cedimento, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, lunedì 29 aprile spazio in prima serata a un nuovo ...

Continua a leggere>>