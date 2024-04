Il governo italiano chiede spiegazioni su Ariston | Putin che a Gazprom

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 27 aprile 2024) Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha recentemente convocato l’ambasciatore russo in Italia perre chiarimenti sulla delicata questione legata alla nazionalizzazione dell’Thermo Group. Tale mossa è stata annunciata dal titolare della Farnesina attraverso una comunicazione su X, in cui ha precisato di essere al lavoro insieme a Bruxelles, in stretta collaborazione con le autorità tedesche. Trasferimento, TajaniLa decisione del presidente russo, Vladimir, di trasferire temporaneamente le sussidiarie russe dell’e della Bosch allaDomestic Systems, ha destato sorpresa e preoccupazione. I motivi di tale trasferimento non sono stati resi noti, ma già lo scorso ...