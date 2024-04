(Di lunedì 15 aprile 2024) Nuova importante operazione congiunta delle forze dell’ordine – in campo Polizia Locale e Carabinieri – nell’area di Via dei Monti Santa Lucia e zone limitrofe nel Comune di, oggetto nelle scorse settimane di diversi servizi giornalistici. Sotto sequestro sono finiti altrimentre sei persone sono state denunciate. I particolari. Sequestri ad– (ilcorrieredellacitta.com)Ripristinare la legalità. E’ stato questo l’obiettivo dell’ultimointerforze andato in scena tra via Monti Santa Lucia e le aree adiacenti ad, ovvero quella parte delledove qualche tempo fa erano arrivate anche le telecamere di Mediaset. Una terra finita preda di abusivismo e illegalità, con i suoi occupanti che non si sono mai fatti scrupoli a sfidare la legge. Ebbene, adesso, a ...

Ardea , 25 marzo 2024 – Il Nucleo Operativo Airone, la Struttura Ufficiale di Protezione Civile del Comune di Ardea , ha ricevuto un nuovo Pick – up. La notizia è arrivata in questi ultimi giorni ed è ... (ilfaroonline)

Ardea, nuovo blitz nel regno dell’abusivismo alle Salzare: sequestrati cinque immobili, in 6 denunciati - Controlli alle Salzare ad Ardea, in campo Carabinieri e Polizia locale, nuovo blitz nella terra dell'abusivismo. Sequestri e denunce.ilcorrieredellacitta

Ardea e Pomezia dicono addio alla piccola Regina: "La porteremo sempre nel cuore" - Un muro di palloncini bianchi e rossi, lacrime e lunghi minuti di applausi. Pomezia e Ardea hanno salutato in questo modo la piccola Regina Pietra, ...iltempo

Ardea, la delegata al centro storico delusa: zero euro per la Rocca nel 2024 - Annuncia il montaggio di nuove panchine in piazza del Popolo ad Ardea, ma non nasconde delusione per la stessa amministrazione comunale di cui fa parte. Edelvais Ludovici non è il tipo che le manda a ...ilcaffe.tv