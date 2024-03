Calcio | Il manifesto del Napoli contro razzismo Stop all' indifferenza

(Di sabato 30 marzo 2024) Azzurri in ginocchio durante l'inno della Serie A, Meluso "Siamo delusi"- Illancia il suoil. Dopo quanto accaduto due settimane fa in Inter-tra il nerazzurro Acerbi, non sanzionato dal giudice sportivo, e il centrale azzurro Juan Jesus, il club parte

"Insieme allo stadio per gridare no al razzismo": tutto il Maradona con Juan Jesus - "Insieme allo stadio per gridare no al razzismo, #notoracism". Il Napoli non si ferma e in occasione della gara casalinga contro l' Atalanta prosegue nella sua battaglia e nella sensibilizzazione cont ...sportmediaset.mediaset

Juan Jesus, le telefonate di Vinicius e Maignan e l'abbraccio del mondo del Calcio - A testa alta. A prescindere dalle decisioni, dalle sentenze o dalle mancate sanzioni da parte della giustizia sportiva. Juan Jesus va avanti per la sua strada: a testa alta, con il pugno chiuso verso.ilmattino

Lega del filo d'oro, presentato in Parlamento il "manifesto delle persone sordocieche" - Osimo (Ancona), 28 marzo 2024 – La Fondazione Lega del filo d’oro ha presentato ieri pomeriggio nella sala della Regina della Camera dei deputati il “manifesto delle persone sordocieche”, un documento ...ilrestodelcarlino