Anche Gianni Morandi parla di un incidente stradale a Mottola | successe mezzo secolo fa Quando si presentò a Canzonissima con un occhio nero

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 27 aprile 2024)sicon unin territorio dinegli ultimi mesi in particolare ha fatto registrare incidenti gravissimi. Ma è nota da tempo. Prova ne sia il racconto che ieri seraha fatto durante la serata tv commemorativa dei settanta anni della Rai. Ha raccontato di come si dovette presentare acon un. Dopo una serata a Massafra, di ritorno a Roma incorse in unappunto in territorio di. Accadde dunquefa, all’incirca. L'articolo...