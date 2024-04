Amici 23 - Malgioglio propone a Martina di partecipare a Sanremo con una canzone scritta da lui

Dovevano suscitare un’emozione e ce l’hanno fatta. Ad Amici 23 la Celentano e Zerbi hanno spaventato tutti . Giuseppe per non venir baciato da Zerbi vestito da Dracula e Frankenstein è scappa to in mezzo al pubblico sugli spalti, Malgioglio , invece, travolto dalle emozioni è caduto dalla poltrona. ... Continua a leggere>>

Stasera ad Amici 23 Malgioglio è stato colto di sorpresa da Can Yaman , arriva to in studio per presentare la nuova fiction di Canale 5 L'articolo Malgioglio il più invidiato d'Italia! Can Yaman arriva ad Amici 23 e gli fa una sorpresa (VIDEO) proviene da Novella 2000.

Can Yaman è stato tra gli ospiti della sesta puntata del serale di Amici 2024 . Maria De Filippi ha colto l'occasione per fare una sorpresa, molto gradita, a Cristiano Malgioglio .

amici, lo studio improvvisamente resta al buio. Il motivo - Arrivati al momento del guanto di sfida tra i professori, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono esibiti sulle note di "I Love the way you lie". Pettinelli e Todaro, invece, hanno realizzato ...

