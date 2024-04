Can Yaman ad Amici 23 incontra Cristiano Malgioglio | la sorpresa | Video Witty Tv

(Di sabato 27 aprile 2024) Canad23. Maria De Filippi ha fatto sedere al centro studio il giudice e lo ha fatto bendare. Poi è entrato l’attore turco.ha potuto sentire il profumo, sentire quanto era più alto di lui, toccare i muscoli del braccio e del petto. Una volta scoperto che era Can, i due hanno iniziato a parlare in turco e in italiano.gli parlava del suo fidanzato e non gli lasciava promuovere le nuove puntate di Viola come il Mare.Tv

Amici 23, cristiano Malgioglio e la gaffe con Can yaman: «É uno di Terra Amara». Studio in delirio per l'attore: «Qui mi sento a casa» - Can yaman è la sorpresa del sesto serale di Amici 23. Nella puntata di sabato 23 Maria De Filippi sceglie di portare l'attore in studio per promuovere la partenza della fiction ...

Can yaman: "Vorrei conoscere una bella donna come Francesca" - A "Verissimo" gli attori Francesca Chillemi e Can yaman, impegnati con la seconda stagione della serie "Viola come il mare", già visibile su Mediaset Infinity e in onda su Canale 5 dal 3 maggio, ...

Amici 23, in onda stasera su Canale 5 la sesta puntata del Serale: Can yaman tra gli ospiti in studio - Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del Serale di Amici 23. È tutto pronto per la sesta puntata del Serale di Amici, che andrà in onda stasera sabato 27 aprile su Canale 5. Ospiti in stu ...

