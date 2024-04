Amici 2024 - sesta puntata del Serale minuto per minuto

(Di sabato 27 aprile 2024) Yaman e Malgioglio (US Fascino) Continua su Canale 5 ildie qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornarepertutto ciò che è accaduto nel corso della, registrata giovedì (spoiler qui). Ladelper21.35: Anticipazioni senza spoiler delladelSu Canale 5, a partire dalle 21.35 circa, Maria De Filippi conduce ladel 23°...

Enrico Nigiotti e Maria De Filippi - Amici 2024 (US Fascino) Su Canale 5 prosegue il Serale di Amici 2024 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della quinta puntata , ... Continua a leggere>>

Enrico Nigiotti e Maria De Filippi - Amici 2024 (US Fascino) Su Canale 5 prosegue il Serale di Amici 2024 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della quinta puntata , ... Continua a leggere>>

Succede tutto nel finale: Lecce-Monza 1 a 1 - Lecce e Monza si affrontano allo stadio Via Del Mare per la giornata numero 34 del campionato di Serie A. I giallorossi scendono in campo con il 4-4-1-1. In porta c’è Falcone; in difesa Gendrey, ...

Continua a leggere>>

Segui con noi minuto per minuto tutti gli aggiornamenti da via del Mare - Confermato per intero lo schieramento dei salentini, che riaccolgono in qualità di gradito spettatore Umtiti, con i brianzoli che invece mantengono inalterata la difesa: se Akpa-Akpro fa le veci al ...

Continua a leggere>>

Lo Spezia si divora 3 gol e ringrazia la traversa a Brescia - D'Angelo sfodera la doppia punta Falcinelli-Di Serio e tiene in panchina Verde, gli ospiti partono bene e sfiorano il vantaggio dopo poco più di un minuto proprio con Falcinelli che spedisce a lato ...

Continua a leggere>>