WTA Madrid 2024 - Lucia Bronzetti vittoriosa all’esordio in doppio con Liudmila Samsonova

(Di venerdì 26 aprile 2024) Parziale riscatto per, che poche ore dopo essere uscita di scena nel secondo turno del torneo di singolare del WTA 1000 di, ha vintonel tabellone diin coppia con la russa, eliminando la nipponica Shuko Aoyama e la magiara Timea Babos per 7-5 7-6 (6) in un’ora e 50 minuti di gioco. Nel primo set le quattro tenniste in campo tengono tutte il primo turno al servizio, mentre il secondo vede maturare altrettanti break: la situazione di equilibrio, tuttavia, permane sul 4-4. La terza tornata delle tenniste alla battuta, invece, spezza la parità: nell’undicesimo game l’azzurra e la russa si portano sullo 0-40 in risposta, tuttavia devono ricorrere al punto decisivo per centrare il break. Nel dodicesimo gioco ...