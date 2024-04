Paura a Roma - uomo minaccia di darsi fuoco in pieno centro | cosa è successo

L'incredibile episodio raccontato da una coppia di fidanzati, presi di mira da un gruppo di ragazzini fra i 10 e gli 11 anni. La ragazza è rimasta ferita alla testa (ilgiornale)

L’immagine che il ministro degli Esteri israeliano ha postato su X fa molta scena e allo stesso tempo anche paura Un’immagine che ha scioccato. Lì per lì, a guardarla bene, ha messo apprensione e timori che, prima non si avvertivano. Tutto deriva da una foto del Colosseo, il più famoso monumento al mondo che si trova a Roma, sul quale si stanno per abbattere sei missili che provengono dall’Iran. A postare questa immagine così forte è su X il ... (notizie)

Ancona - Momenti di panico nel tardo pomeriggio in pieno centro per una Zuffa tra stranieri scoppiata in piazza Roma. Il bilancio è di un arresto e due denunce. A finire in manette, un 18enne... (corriereadriatico)

Il Milan è stato contestato oggi dai suoi stessi tifosi allo Stadio Olimpico. Più che una contestazione però è un avvertimento, c’è Paura per l’Inter. Paura – I tifosi del Milan sentono tremendamente la Paura di vedere i cugini vincergli lo Scudetto in faccia. Lunedì ci sarà il derby alle ore 20.45 e la squadra di Simone Inzaghi ha questa grandissima occasione da cogliere con una vittoria. Oggi intanto i rossoneri sono usciti dai quarti di ... (inter-news)

Una nube nera minacciosa si è alzata sul cielo di Roma per un Incendio in via Collatina: a fuoco vari tipi di rifiuti in una discarica a cielo aperto (notizie.virgilio)