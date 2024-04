A Napoli come a Trento - due giovani uomini presi a calci e pugni dal branco per uno sguardo di troppo

Baby gang aggredisce un minorenne. È accaduto domenica sera a San Giorgio a Cremano , alle porte di Napoli . Un 13enne è stato pestato da un branco di 20 ragazzini nel parco urbano di via Aldo Moro, dentro la villa comunale oggi gremita di gente per la festa del santo patrono, San Giorgio Continua a leggere>>

Uno studente di 13 anni è rimasto vittima di un pestaggio avvenuto domenica sera in un parco comunale di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Il giovane ha riportato un trauma cranico, varie contusioni sul corpo e una prognosi di quindici giorni.Leggi anche: Violento pestaggio in carcere ...

