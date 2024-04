San Giorgio a Cremano Napoli - 13enne pestato nel parco dal branco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024) Uno studente di 13 anni è rimasto vittima di un pestaggio avvenuto domenica sera in uncomunale di San, in provincia di. Il giovane ha riportato un trauma cranico, varie contusioni sul corpo e una prognosi di quindici giorni.Leggi anche: Violento pestaggio in carcere “Incappucciato e preso a calci e pugni”. 10 agenti coinvolti Le indagini dei carabinieri Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri, ilè stato accerchiato da una ventina di coetanei che, senza una ragione nota, hanno prima cominciato a spintonarlo per poi picchiarlo con violenza. Ilsi è quindi recato lunedì 22 aprile presso la stazione dei carabinieri di Sanper denunciare l’accaduto. Con ...