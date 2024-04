Xi Jinping a Blinken | cercare terreno comune malgrado divergenze

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 26 aprile 2024) Cina e Stati uniti dovrebbero essere "partner, non rivali". Queste le parole del presidente cinese Xial segretario di Stato Usa Antony, ricevuto nella Grande Sala del Popolo di Pechino nell'incontro di più alto livello delle due principali potenze economiche del mondo quest'anno. Il capo della diplomazia americana ha descritto i rapporti con la Cina come "la relazione più importante" al mondo. Xi ha ricordato che quest'anno ricorre il 45mo anniversario dell'apertura di relazioni diplomatiche tra Pechino e Washington e questi rapporti hanno "attraversato alti e bassi e ci hanno dato molti importanti insegnamenti: i due paesi dovrebbero essere partner, non rivali; dovrebbero raggiungere il successo reciproco, non danneggiarsi a vicenda; dovrebberounpur mantenendo ...