WTA Madrid | quattro azzurre presenti nel main draw | Jasmine Paolini unica testa di serie

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dal 23 aprile al 5 maggio i campi in terra battuta della Caja Magica diospiteranno il quinto WTA 1000 della stagione 2024, dopo gli appuntamenti sul cemento andati in scena a Doha, Dubai, Indian Wells e Miami. Nella capitale spagnola andrà in scena un torneo combined (gli uomini giocheranno contemporaneamente un Masters 1000) con tabellone principale a 96 giocatrici. In attesa dell’esito delle qualificazioni, l’Italia può contare sutenniste che figurano nell’entry list delmadrileno:(al momento sarebbedinumero 13, ma per il seeding verrà considerata la classifica mondiale aggiornata in occasione del sorteggio), Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan....