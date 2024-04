Visita a Civitella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 25 aprile - la nota di ringraziamento del Sindaco Andrea Tavarnesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Arezzo, 262024 – “Una giornata di Festa, questo è stata il 25in Val di Chiana. Una festaLiberazione straordinaria per il nostro territorio, che si appresta a celebrare l’80 Anniversario dell’Eccidio nazifascista del 29 giugno 1944. Ringraziamo di questo innanzitutto ilche inufficiale ci ha onoratosua presenza. ‘Sono venuto qui, oggi, a- uno dei luoghi simbolobarbarie nazifascista - per fare memoria di tutte le vittime dei crimini di guerra, trucidate, in quel 1944, sul nostro territorio nazionale e anche all’estero. Si trattò di gravissimi crimini di ...