Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2024 ore 18 | 45

(Di venerdì 26 aprile 2024)DEL 26 APRILE 2026 ORE 18.35 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, MARINO E SANTA MARIA DELLE MOLE. NEL COMUNE DI CIAMPINO FINO AL 14 DI GIUGNO LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA FASCIA ORARIA 7-16 PREVISTO IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA REPUBBLICA E VIA DALMAZIA MENTRE IN VIA ITALIA CI SARA L’INVERSIONE D MARCIA IN DIREZIONE PIAZZA DELLA PACE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral