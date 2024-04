Verso un’IA a misura d’uomo Meloni porta per la prima volta un papa al G7

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 aprile 2024) Mai unaveva preso parte a un G7. Francesco lo farà in occasione dell’incontro dei leader – di scena a Borgno Egnazia, in Puglia dal 13 al 15 giugno – per parlare di Intelligenza Artificiale. Lo ha annunciato Giorgia, presidente del Consiglio. “Ringrazio di cuore il Santo Padre per aver accettato l’invito dell’Italia. La sua presenza dà lustro alla nostra nazione e all’intero G7”. Il pontefice interverrà molto probabilmente da remoto “nella sessione outreach, quella aperte anche ai Paesi invitati e non solo ai membri del G7. Sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all’intelligenza artificiale”. Proprio l’apporto del Vaticano è stato molto imnte ai fini di questo discorso. “Penso ad esempio”, ha osservato ...