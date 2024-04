Al Vinitaly la premiazione di “Istituti Agrari d’Italia” | Valditara | “Vino è cultura | tradizione e identità | le scuole fanno vivere questi valori”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 16 aprile 2024) Si è svolta ieri, in occasione del2024, ladell’VIII Concorso Enologico “d'Italia”. Il concorso, realizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il contributo tecnico-scientifico del CREA Viticoltura ed Enologia e il supporto di RENISA (la Rete Nazionale degli), si propone dizzare le migliori produzioni vitivinicole DOP e IGP realizzate dallepartecipanti. All'edizione 2024 hanno aderito 24, provenienti da 14 diverse Regioni, per un totale di 68 vini in gara. L'articolo .