Urbanistica sotto inchiesta | Città spogliata dai grandi fondi

(Di martedì 5 marzo 2024) Il primo affondo arriva all’apertura del dibattito, nella relazione del presidente dell’Ordine degli Architetti di Milano, Federico Aldini. Parla di "incertezze normative ulteriormente aggravate" dalla delibera della Giunta sulle nuove linee di indirizzo in materiache, dopo le inchieste della Procura con al centro decine di progetti di rigenerazione urbana (tra le pratiche contestate l’utilizzo della Scia per ristrutturazione al posto del permesso di costruire, oltre a problematiche su piano dei servizi, oneri di urbanizzazione e altri aspetti), ha recepito l’interpretazione normativa del gip che ha riconosciuto la fondatezza dell’impianto accusatorio nel caso Park Towers. Una delibera per correre ai ripari che, secondo Aldini, "pur comprendendo l’obiettivo di tutelare i dipendenti del Comune mette in discussione l’apparato normativo su cui si è ...