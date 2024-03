Ue-Egitto | contenuti e miliardi dell’intesa Dai migranti alla transizione digitale | ecco la dichiarazione congiunta del Cairo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) A differenzasiglata recentemente con la Tunisia, quella con l’mette in gioco più risorse e abbraccia diversi campi oltre a quello delle migrazioni, “in un’ottica win-win e non assistenzialistica”, assicurano dCommissione Ue in risposta alle osservazioni della sinistra europea, in gran parte contraria all’intesa. “Quello che si va a firmare è un partenariato strategico-Ue – è stato spiegato da un alto funzionario della Commissione a margine del Vertice Ue-delcui ha preso parte anche Giorgia Meloni – con uno stanziamento totale di 7,4di euro in 3 anni (2024-2027) da erogare a vario titolo: 600 milioni di euro andranno a sovvenzioni varte, di cui 200 milioni per la gestione delle migrazioni (sicurezza ai confini, ...