Ultime Notizie Roma del 26-04-2024 ore 13 | 10

(Di venerdì 26 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Milano di origine Slava Johnny sulle manovich è stato ucciso con 3 colpi Darma da fuoco al torace l’omicidio avvenuto poco dopo le 3 di notte in via Varsavia vicino all’ortomercato il ragazzo a bordo di un furgone Quando è stata vicina alcuni uomini che gli hanno sparato il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 ma è morto all’ospedale policlinico di 36 46 anni sono stati arrestati a Milano dalla polizia che nel loro box ha trovato 5,2 kg di eroina un paio di panetti di droga erano stati ricoperti con soppressata calabrese confezionati sottovuoto dopo aver scoperto l’eroina I poliziotti hanno perquisito l’abitazione di due trovando banconote per €70000 per entrambi sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ...