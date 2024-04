Kate Middleton - ultime notizie | riconoscimento storico dal cuore della Corona

(Di venerdì 26 aprile 2024), la Principessa del Galles, ha ricevuto un’onorificenza che segna un nuovo capitolo nella storiamonarchia britannica. La consorte del principe William è stata insignita del titolo di Royal Companion of the Order of the Companions of Honour da Re Carlo III, unmai assegnato precedentemente a un membrofamiglia reale. Questo evento non solo sottolinea il profondo affetto e la stima che il Re nutre per, ma pone anche la Principessa in un cerchio molto esclusivo di personalità distinte in vari campi. Ledista affrontando un periodo difficile, avendo recentemente rivelato di essere in trattamento ...

