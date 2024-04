Ultime notizie Calcio Estero | Fonseca - c’è anche il Marsiglia

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

Ultime notizie Calciomercato LIVE : segui con noi tutte le notizie del giorno , aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se il Calciomercato si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A ... Continua a leggere>>

Potenza Picena: oltre 100 atleti alla 2a edizione della Reunion Special Cup, torneo di calcio paralimpico - Una bella giornata di sport e condivisione quella dedicata alla seconda edizione della Reunion Special Cup, torneo di calcio paralimpico organizzato dall'Union Picena calcio.

Continua a leggere>>

Elenoire Casalegno a L'Isola dei Famosi 2024: «Sostituirmi a Vladimir Luxuria No, sono leale e non potrei stare due mesi senza sentire mia figlia» - Elenoire Casalegno ha accettato la sfida. Una sfida che sta vincendo perché come racconta al settimanale Gente «ho un animo rock, un’indole forte, libera, uno spirito ...

Continua a leggere>>

I David di Donatello in 4k su tivùsat - Centosettantuno film italiani, 61 opere prime 138 documentari, 495 cortometraggi. Sono i numeri che raccontano l'importanza del concorso dei Premi David di Donatello assegnati ai film usciti nelle sal ...

Continua a leggere>>