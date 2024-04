Feuromed | Sangiuliano a tutto campo - dal Piano Mattei agli 800 mln per la Campania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 aprile 2024) “Con il sindaco di Napoli i rapporti sono eccellenti e stiamo lavorando insieme su una serie di progetti, per esempio il Maschio Angioino. In questo momento insono attivi 800 milioni di investimenti diretti del Ministero della Cultura, non solo i fondi del Pnrr ma anche i fondi delnazionale complementare, i fondi per lo spettacolo, per il teatro, per la musica dal vivo. Sono fondi molto attivi e molto concreti che stiamo cercando di spendere con onestà, con efficienza e con forte determinazione. I numeri ci danno ragione”. Così il ministro della Cultura, Gennaro, intervenuto in videocollegamento alin corso a Napoli. Entrando nello specifico,ha spiegato: “A Capodimonte, in questo momento, è attivo un finanziamento di 40 milioni di euro per ...