Violenza sulle donne - il Parlamento Ue approva la prima legge europea Ma Pd e M5S votano no

A Catania si è tenuto l'evento “Un goal per la solidarietà, una partita contro il femminicidio”. Allo stadio Massimino di Catania, si è svolto un quadrangolare di calcio, organizzato da All Stars Sicilia. Hanno partecipato la Nazionale Artisti Tv, le All Stars Sicilia, la Nazionale Consiglieri ... (iltempo)