Traffico Roma del 26-04-2024 ore 19 | 00

(Di venerdì 26 aprile 2024) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana Raimondi non molto ilsulla principale rete viaria della capitale a Tor Marancia chiusa per il dissesto del manto stradale via Giulio Aristide Sartorio 3 via dei numisi e via Ardeatina ricordiamo che per lavori di riqualificazione di Piazza dei Cinquecento fino al 30 maggio Restano chiuse via Pietro Barbieri è via Cernaia deviazioni per il trasporto pubblico di zona ed è in corso nel rione San Saba il Gran Premio della Liberazione tre giorni di ciclismo che prevedono una serie di gare agonistiche e nonne fino al tardo pomeriggio deviazioni chiusure al passaggio dei ciclisti deviate anche diverse linee bus di zona Parioli per lavori sui binari chiusa la corsia tranviaria di viale Gioacchino Rossini 3 a Piazza Ungheria e via Guido D’Arezzo modifiche per le linee tram per i dettagli di queste le altre ...