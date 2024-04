Torna fino a domenica Salerno in flora

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFiori colorati, erbe aromatiche, prodotti tipici del territorio, miele prelibato, prodotti caseari di eccellenza. E ancora, attività per bambini, degustazioni, workshop, dimostrazioni pratiche tenute da esperti del settore. Questo e altro è ‘in’, la mostra mercato, giunta alla sua settima edizione, ospitata al Parco Pinocchio e promossa da Coldiretti, dal Comune diin collaborazione conSolidale. Nella tre giorni di manifestazione, i visitatori potranno acquistare prodotti biologici a chilometro zero presso gli stand mercato di Campagna Amica, partecipare a laboratori di orto da balcone, incontrare i vivaisti, scoprire la straordinaria biodiversità che caratterizza il territorio salernitano. “Si tratta – ha detto il sindaco di, ...

Giorgia Meloni ha attaccato "l'utero in affitto" durante un intervento sulla natalità, ricordando che in Senato c'è una legge che lo renderebbe "reato universale". La presidente del Consiglio ha anche detto che non bisogna perdere la "specificità del ruolo della madre e del padre".Continua a ... Continua a leggere>>

Utenti Amazon Prime: torna a 148€ il mini PC con CPU Intel 16GB/512GB! Per tutti quello da 379€ con AMD Ryzen 7 5700U e 32GB RAM! - Sono poi tornati in offerta su Amazon anche due mini PC con specifiche ... stretto un accordo con Microsoft per 1,1 miliardi di dollari prodotti TP-Link Tapo in offerta: videocamere di sorveglianza da ...

Continua a leggere>>

Gragnano, torna il Festival del Panuozzo - Redattrice laureata in 'Lettere Moderne'. Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." Il Festival del Panuozzo torna a Gragnano per tre giorni tra prodotti tipici, gusti speciali intrattenime ...

Continua a leggere>>