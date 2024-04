Meloni torna ad attaccare la maternità surrogata | “Non è amore vedere i figli come prodotti da banco”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Giorgiaha attaccato "l'utero in affitto" durante un intervento sulla natalità, ricordando che in Senato c'è una legge che lo renderebbe "reato universale". La presidente del Consiglio ha anche detto che non bisogna perdere la "specificità del ruolo della madre e del padre".

Il premier ha reso omaggio alle 309 vittime del disastro del 6 aprile del 2009: “L'Aquila è un modello, per la risposta che lo Stato ha dato fin dalla gestione dell'emergenza” (ilgiornale)

Giorgia Meloni ha trascorso la Pasqua in famiglia, concedendosi una pausa dagli impegni istituzionali per godersi la giornata di festa a casa di sua sorella Arianna. Tra i presenti, c’era anche l’ex ... (donnapop)

Dopo Mimmo Lucano e Ignazio Marino, un altro ex sindaco sarà nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra alle prossime elezioni europee di giugno. Si tratta dell'ex primo cittadino di Palermo, Leoluca ... (today)

MUSICA: torna IL “FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA” IN POLONIA - Roma, 12 apr - Si terrà il 6 settembre al Teatro Palladium di Varsavia la seconda edizione del “Festival della Canzone Italiana” in Polonia. Il Festival ha obiettivo di far conoscere al pubblico polac ...9colonne

Italia-Venezuela: Meloni parla con leader opposizione Machado - Roma, 11 apr 21:33 - (Agenzia Nova) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato con la leader delle opposizioni del Venezuela, Maria Corina Machado. Nel corso della conversazione, ha ...agenzianova