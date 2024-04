Test medicina 2025 | primo semestre libero? Cosa cambierà

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 25 aprile 2024): grossi cambiamenti a partire dal prossimo anno anche per Odontoiatria e Veterinaria. La proposta di riforma avanzata dalla Commissione Istruzione del Senato verrà esaminata dall’aula di Palazzo Madama. Non scomparirà il numero chiuso ma sarà prevista la possibilità di frequentare liberamente il. Poi bisognerà sostenere alcuni esami (che saranno individuati come propedeutici) e unnazionale. I dettagli del progetto.: grossi cambiamenti in arrivo anche per le prove di ...