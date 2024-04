Tennis | Torneo Madrid Musetti out al 2° turno - vince Seyboth Wild

Una nuova sconfitta per Lorenzo Musetti . Il toscano (n.29 del ranking) è stato sconfitto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild (n.63 del ranking) nel secondo turno del Masters1000 di Madrid con il punteggio di 6-4 6-4. Una nuova battuta d’arresto all’esordio per il carrarino, dopo quella a Barcellona ... Continua a leggere>>

Madrid, 26 aprile 2024 – Terra amara, ancora una volta per Lorenzo Musetti. Il braccio d’oro di Carrara fa già le valigie per Roma: a Madrid è sconfitto dal brasiliano Seyboth Wild con un doppio 6-4. La terra di Madrid, resa veloce dall’altura, non è il terreno di caccia ideale per l’azzurro. E ...

