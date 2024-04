Musetti subito ko a Madrid - Seyboth Wild vince in due set

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 – Terra amara, ancora una volta per Lorenzo. Il braccio d’oro di Carrara fa già le valigie per Roma: aè sconfitto dal brasilianocon un doppio 6-4. La terra di, resa veloce dall’altura, non è il terreno di caccia ideale per l’azzurro. E si vede, sin dai primi colpi il toscano pare perdere un po’ campo. Il giro di boa del primo set arriva al quinto game, dovesi avvicina alla linea di fondo. Mettendo i piedi dentro al campo il brasiliano si guadagnatre palle break. Bravo Lorenzo ad annullare le prime due, ma la terza è quella buona per l’avversario. Il brasiliano è molto solido alla battuta, e riesce a convertire molti punti ...