Ciclismo | il Team Corratec-Vini Fantini è pronto per la stagione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Montecatini Terme,1 marzo 2024 - Lo stabilimento delle Terme Tettuccio ha ospitato la presentazione ufficiale del, la squadra professionistica “gemellata” con Montecatini Terme. “Sono orgoglioso – ha detto il sindaco Luca Baroncini – che sulla maglia della squadra ci sia il nome della città, perché Montecatini ama ile la bici. Mi auguro che la squadra possa tornare a correre il Giro d’Italia, magari con una tappa che abbia come traguardo Montecatini. Ho avuto contatti con la RCS Sport che organizza la corsa rosa, nel 2025 sarà difficile che possa avvenire, mi auguro che lo sia nel 2026”. Ospite d’onore per l’amicizia con Angelo Citracca uno dei dirigenti più attivi ed impegnati della squadra termale, Mario Cipollini, già straordinario campione del pedale, mentre per gli sponsor sono intervenuti i titolari ...