Studenti plusdotati | formazione specifica per tutti i docenti - docente referente Dalla doppia eccezionalità al salto di class - in arrivo novità INTERVISTA Dottoressa Lara Milan

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 26 aprile 2024) La plusdotazione cognitiva è un aspetto ancora poco conosciuto, però ci sono due disegni di legge che potrebbero portareproprio in questo ambito. Cosa può cambiare per gli? Ne abbiamo parlato con la, fondatrice di SEM Italy, dottore di ricerca in psicologia, neuroscienze e statistica medica, specialist in gifted and talented education. L'articolo .