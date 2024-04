Intelligenza artificiale - novità PDP studenti plusdotati | si potranno inserire esperienze in Università Approvato il ddl sull’IA

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Consiglio dei Ministri il 23 aprile haun disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di. Nel ddl si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività amministrativa dando centralità al principio dell’autodeterminazione e della responsabilità umana. L'articolo .

Le nuove versioni dei chatbot della OpenAi e della Meta potrebbero avere la capacità di pianificare in anticipo le proprie scelte. Questo aprirebbe orizzonti nuovi per l’ia Leggi (internazionale)

Milei sulla protesta per l'educazione, 'piangono le zecche' - Per il presidente dell'Argentina, l'ultraliberista Javier Milei, la storica protesta in difesa delle università pubbliche che si è tenuta ieri nelle principali città dell'Argentina, non è stata altro ...ansa

Castello di Godego. intelligenza artificiale generativa alla Breton per aiutare i lavoratori nei processi produttivi - CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) - intelligenza artificiale generativa in azienda per aiutare i lavoratori nei processi produttivi. È questo l’obiettivo di Breton, ...ilgazzettino

Polestar entra nel mercato smartphone con un Meizu 21 Pro rimarchiato - Polestar Phone è ufficiale: è il primo smartphone del costruttore di veicoli elettrici, e punta tutto sull'intelligenza artificiale. Il dispositivo è stato presentato in Cina, unico mercato in cui sar ...hdblog