Vittorio Brumotti derubato in centro a Milano | sparita dal furgone anche l’iconica bicicletta dell’inviato di Striscia la notizia

Striscia, Vittorio Brumotti derubato (ma non picchiato) in centro a Milano: «Hanno preso la mia bici dei record». Come sta - L'allarme sicurezza a Milano sembra essere sempre più fondato. Non ci sono solo scippi e borseggi ma anche furti in pieno giorno. É quello che è successo ...leggo

Scassinato il van di Brumotti nel parcheggio della Rinascente - Nel parcheggio della Rinascente, nel piano centro di Milano, è stato scassinato il furgone con l'attrezzatura per le riprese e la bici in carbonio di Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia la Notizi ...gazzettadiparma

Paura per Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia, derubato a Milano in pieno giorno - L'ultima vittima è stata l'inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti, deurbato in pieno giorno a Milano dove si trovava per registrare un servizio per il telegiornale satirico di Canale5. È ...today