Spari contro un furgone a Milano - ucciso un 18enne

(Di venerdì 26 aprile 2024) AGI - Undi origine slava è statonella notte acon colpi d'arma da fuoco. Il giovane si trovava a bordo di unin via Varsavia, vicino all'ortomercato nella periferia sud-orientale della città, quando diverse persone si sono avvicinate al mezzo e sono partitiche lo hanno centrato al torace. La Polizia di Stato, allertata poco dopo le 3 del mattino, è intervenuta sul posto. Il, trasportato all'ospedale Policlinico dagli operatori del 118, è deceduto un'ora dopo. Il giovane, identificato come Jhonny Sulejmanovic, dormiva neled è stato raggiunto da quattro colpi. Con lui c'era una donna, forse la compagna. Secondo le prime indagini della sezione Omicidi della Squadra mobile un gruppo di 3-4 aggressori ha circondato ...

